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 مشاهدة مباراة لاتسيو وميلان بث مباشر ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا 

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مشاهدة مباراة لاتسيو وميلان بث مباشر ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا

يفتح ملعب الأولمبيكو أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين لاتسيو وميلان في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا 2018-19، وذلك يوم الثلاثاء القادم 26 فبراير 2019 ميلادياً، الموافق 21 جمادى الآخرة 1440 هجرياً.

تأهل الروسونيري إلى هذا الدور على حساب فريق نابولي في ربع نهائي الكأس، بعدما حققوا الفوز بهدفين دون رد، أما في الدوري فحتى الآن وبعد أن لعب الفريق 25 مباراة، استطاع الديافولو أن يحتلوا المركز الرابع في الكالتشيو برصيد 45 نقطة، بعد أن حققوا الفوز في 12 مباراة، وتلقوا أربع هزائم، وتعادلو في 9 مواجهات.

يقدم لاتسيو موسمًا رائعًا حتى الآن في الكالتشيو، وكانت آخر مبارياته في أمام فريق جنوى، وخسروا هذا اللقاء بهدفين مقابل هدف، وخاض الفريق 25 مباراة حتى الآن، احتلوا المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 38 نقطة، خلف روما صاحب المركز الخامس، حقق الفريق الانتصار في 11 لقاء، وتعادل في خمس، وخسر في 8 مباريات.

كانت مجموعة قنوات أبوظبي هي صاحبة حقوق البث التليفزيوني حصرياً لكأس إيطاليا في السنوات الأخيرة، لكن هذا الموسم لم يتم الوصول لاتفاق بين القناة الإماراتية والاتحاد الإيطالي وبالتالي لم تذاع المباريات عليها، وحتى الآن لم تُعلن أي قناة عن حصولها على حقوق بث مباريات هذه البطولة في الشرق الأوسط لهذا الموسم.

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