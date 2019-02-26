رابط يلا شوت مشاهدة ليستر سيتي وبرايتون بث مباشر اليوم

تفتتح المرحلة الثامنة والعشرون من بطولة الدوري الممتاز الإنجليزي لكرة القدم اليوم بأربع مباريات تجمع بين ليستر سيتي وبرايتون، وهيدرسفيلد مع ولفرهامبتون، وكارديف سيتي مع إيفرتون، ونيوكاسل مع بيرنلي.

ويسعى ليستر سيتي إلى وقف نزيف النقاط حيث يعاني الأمرين في الآونة الأخيرة بتحقيق فوزا واحدا في مبارياته الثماني الأخيرة التي مني خلالها بست هزائم آخرها أمام كريستال بالاس 1 – 4 السبت، وأدت إلى إقالة مدربه الفرنسي كلود بويل.

وتراجع ليستر المتوج بلقب الدوري الممتاز موسم 2015 – 2016، إلى المركز 12 هذا الموسم، متقدما بفارق ثماني نقاط عن صاحب المركز الثامن عشر، أول المراكز المؤدية إلى الدرجة الأولى.

وأعفى النادي جاكي بونيفاي مساعد بويل من خدماته، على أن يتولى المدربان مايك ستويل وآدم سادلر الإشراف على الفريق بصورة مؤقتة لحين التعاقد مع مدرب جديد.

في المقابل عبر كريس هوتون مدرب برايتون عن انزعاجه الشديد من مستوى فريقه في الأسابيع الأخيرة بالدوري، ودعا لاعبيه إلى القتال لحصد النقاط من أجل البقاء في دوري الأضواء.

وكان برايتون بين العشرة الأوائل في الترتيب في ديسمبر (كانون الأول) لكنه تراجع حاليا للمركز 16 بعدما حقق انتصارا وحيدا في آخر 11 مباراة ليبتعد بثلاث نقاط فقط عن منطقة الهبوط.