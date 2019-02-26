مشاهدة مباراة ميلان ولاتسيو بث مباشر كاس ايطاليا اليوم الثلاثاء 26 / 2 / 2019

بث مباشر لمباراة ميلان ولاتسيو، مساء اليوم الثلاثاء في الساعة العاشرة مساءً في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الاوليمبكو، ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة كأس إيطاليا.

ويسعى فريق ميلان لتحقيق بطولة كأس إيطاليا، خاصة بعد غياب دام سنوات طويلة عن البطولات، ويرغب جينارو جاتوزو في الفوز بالبطولات مع ميلان، مثلما فاز مع الفريق كلاعب في السنوات الأخيرة.

وجاءت تشكيلة ميلان المتوقعة :-

حراسة المرمى : جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع : ريكاردو رودريجيز – أليسيو رومانيولي – ماتيو موساكيو – دافيد كالابريا.

خط الوسط : لوكاس باكيتا – تيموي باكايوكو – فرانك كيسييه

هاكان تشالهانوغلو.

خط الهجوم : كريشتوف بيونتيك – سوسو

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بينما جاءت التشكيلة المتوقعة لفريق لاتسيو :-

حراسة المرمى : توماس توماسكوشا.

خط الدفاع : ستيفان رادو – لويز فيليبي – والاس – آدم ماروسيك.

خط الوسط : ميلينكوفيتش سافيتش – لوكاس ليفا – ماركو بارولو – سيناد لوليتش.

خط الهجوم : لويس ألبيرتو – تشيرو إيموبيلي.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة فريق ميلان ضد نادي لاتسيو في كأس إيطاليا .