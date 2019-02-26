رسميا.. تأجيل مباريات كأس مصر بناءً على طلب الأمن

مصراوي - كتب- طارق طلعت:

قال عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة إنه تم تأجيل مباريات كأس مصر لأسباب أمنية.

وأضاف عامر حسين من خلال تصريحات لراديو 9090: "الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، أخطرني ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، بأنه سيكون هناك تأجيل لمباريات كأس مصر لأسباب أمنية".

وأكمل حسين: "أخطرت سويلم أنه لن أتحرك إلا بوصول خطاب رسمي، بالفعل وصل اليوم الثلاثاء خطاب من الجهات الأمنية يُفيد بتأجيل مباريات كأس مصر".

كان من المقرر أن يواجه الزمالك فريق المقاصة بالدور الـ8 من كأس مصر،...