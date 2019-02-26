أول تعليق لتركي آل الشيخ بعد تأجيل كأس مصر: "لا نقابل إلا الجاهزين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

علق تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ومالك نادي بيراميدز، على قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بتأجيل مباريات كأس مصر.

وقال آل الشيخ على حسابه الرسمي على "فيسبوك": "اتفق مع الاتحاد المصري على أن التأجيل واجب فأمن مصر خط أحمر .. وأيضا التأجيل يعطي لدياز فرصة للتعرف على اللاعبين .. وأيضا يكون الخصم مكتمل الصفوف لكي تكون المباراة ممتعة .. فنحن لا نقابل الا الجاهزين".

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وكان عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة قال إنه تم تأجيل مباريات كأس مصر لأسباب أمنية.

وكان من المقرر أن يواجه الزمالك فريق المقاصة بالدور الـ8 من كأس مصر فيما كان سيواجه الأهلي بيراميدز بالدور الـ16 من البطولة.

وكان النادي الأهلي أعلن رفضه خوض المباراة أمام بيراميدز في الكأس مؤكدًا أنه ملتزم بالجدول المُعد في وقتٍ سابق.