عامر حسين: نعلم أنه سيتم "المتاجرة" بقرار التأجيل .. ولم نُجامل الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

قال عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، إنه يعلم أن البعض سيُتاجر بقرار تأجيل مباريات الكأس، مضيفًا أن اتحاد الكرة لم يؤجل القرار استجابة لضغوط.

وكان حسين قد أعلن صباح اليوم الثلاثاء عن تأجيل مباريات الكأس لأجل غير مسمى بعد توصية من جانب الجهات الأمنية.

وأضاف حسين من خلال تصريحات لبرنامج (كلام في الجون) على راديو هيتس: "نعمل بحيادية وشفافية ولا نجامل أي طرف مهما كانت محاولات التأثير علي القرار".

وقال حسين أن نادي الزمالك أكبر المستفيدين من تأجيل مباريات الكأس خاصة وأن ذلك سيمنحه فرصة أكبر من أجل التحضير بشكل جيد لمباراة بترو أتلتيكو بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

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ونفى رئيس لجنة المسابقات أن يكون التأجيل قد جاء في ظل الاستجابة للضغوط من جانب النادي الأهلي أو رضوخًا لمطالبه إدارته.

وأكمل: "نعلم أن القرار سيتم المتاجرة والمزايدة به من أجل اثبات قوة وانتصار طرف علي أخر لكن هذه الخلفية والنظرات الضيقة لا تشغل الدولة التي تعاني من أعباء ولن يلتفت مسئوليها لهذه الأمور الصغيرة أو يتركوا مسئوليتهم من أجل فض نزاع شخصي بين مسئولي الأندية".

وواصل: "لن يكون هناك أي اعتراض على القرار لأنه بعيدًا عن الاستعراض والتباهي الذي يحاول اثباته كل طرف فالجميع يحتاج للراحة والتقاط الأنفاس".

وأردف: "الأمن هو من قرر التأجيل في ظل هذا الاحتقان الذي يسيطر على المشهد، ولا يوجد فيه مسئولية، الأزمة الأخيرة شهدت أمور غريبة للغاية فمثلا المقاصة الأجهز للمباريات هو من طالب بالتأجيل الذي لم يطلبه الزمالك المتضرر الأكبر".

وعن الإصرار وراء إقامة المباراة اختتم حسين تصريحاته قائلا: "كان هناك توجه بالانتهاء من مباريات كأس مصر قبل بطولة الأمم الإفريقية".