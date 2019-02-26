بعد تأجيل كأس مصر.. الزمالك يُنهي معسكره للمقاصة ويستعد لبترو أتلتيكو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

قرر المدرب السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك، إنهاء معسكر الفريق المقام فى برج العرب استعدادًا لمباراة مصر المقاصة في كأس مصر.

جاء قرار جروس بناء على قرار لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم بتأجيل مباريات كأس مصر، لأجل غير مسمى، بعد اعتراض الجهات الأمنية على إقامة المواجهات في هذه التوقيت.

كان من المقرر أن يواجه الزمالك نظيره مصر المقاصة غدًا الأربعاء في ربع نهائي البطولة، وبناء عليه توجهت بعثة الفريق إلى برج العرب للاستعداد لخوض المباراة.

جدير بالذكر أن الزمالك لديه مباراة أمام بترو أتليتكو الأنجولي في الثالث من مارس المقبل في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور الجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.