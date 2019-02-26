موعد مباراة النجوم ووادي دجلة والقنوات الناقلة

كتبت: سارة جاب الله

يستضيف مساء اليوم الثلاثاء، ملعب بترو سبورت مساء اليوم الثلاثاء مباراة وادي دجلة والنجوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر الدوري المصري الممتاز.

ويسعي فريق وادي دجلة بقيادة المدرب اليوناني جونيس لحصد الثلاث نقاط حتي يهرب من مراكز الهبوط ويتقدم في مركزة، بينما يرغب فريق النجوم بقيادة أحمد سامي المدير الفني

للفريق، لتحقيق الفوز لكي يبعد عن السقوط والمراكز الأخير لضمان الإستمرار في الدوري الممتاز.

موعد مباراة وادي دجلة والنجوم

تنطلق مباراة وادي دجلة والنجوم في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة،

والساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،

والساعة العشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة وادي دجلة والنجوم

تذاع مباراة وادي دجلة والنجوم بشكل حصري عبر قناة أون سبورت الرياضية والنيل الرياضية، بتعليق مؤمن حسن.

ويحتل وادى دجلة المركز الأخير برصيد 20 نقطة حصدهما من لعب 23 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 5 وخسر 13 ، فيما يحتل النجوم المركز السابع عشر برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 23 لقاء فاز فى 5 وتعادل فى 6 وخسر 12 مواجهة .