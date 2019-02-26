الأهلي يبدأ الاستعداد لبتروجت.. غدًا

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يبدأ الفريق الكروى بالأهلي، غدًا الأربعاء، الاستعداد لمباراة بتروجت، المقرر لها الاثنين المقبل في الدوري الممتاز.
كان الأهلي حصل على راحة من التدريبات أمس واليوم، بعد الفوزعلى الجونة، الأحد الماضي، بهدفين لهدف في الدوري الممتاز.
ويستعد الأهلي لمباراة بتروجت بعد تأجيل مباريات كأس مصر، حسبما
وتقام مباراة الأهلي وبتروجت في السابعة مساء الإثنين المقبل، على ستاد السلام، ويحتل المارد الأحمر المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري العام، بفارق الأهداف فقط عن بيراميدز، صاحب المركز الثاني.
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