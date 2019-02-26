حكام مباريات الدوري الممتاز..اليوم

محمد الحنفي

كتب - كريم عبد المحسن:

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباريات اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة 24 لدوري القسم الأول، على النحو التالي:

الإسماعيلي وطلائع الجيش: محمد الحنفي ويعاونه أحمد توفيق ومحمد

عزازي، ومصطفى عثمان حكمًا رابعًا، وكل من محمد سلامة ميدو وحسام الجلاد حكمًا خامسًا.

المصري وإنبي: محمود عاشور ويعاونه حازم أبو الوفا وأحمد

عطية، ومحمود دسوقي حكمًا رابعًا، وكل من وائل فرحان ومحمد عباس قابيل حكمًا خامسًا.

وادي دجلة ونجوم المستقبل: محمد عادل ويعاونه تحسين أبو السادات وصالح محمد، وصبري إبراهيم حكمًا رابعًا، وكل من محمد يوسف ومحمد عبد العزيز حكمًا خامسًا.