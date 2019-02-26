شاهد.. توقيع أبوريدة ورئيس الكاف اتفاقية تنظيم أمم أفريقيا

هانى أبوريدة وأحمد أحمد كتب - كريم عبدالمحسن: وقع المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، وعضو المكتب التنفيذي بالاتحادين الأفريقي والدولي، اتفاقية التنظيم المشترك لبطولة كأس الأمم الأفريقية. الأفريقية. حصلت مصر على حق تنظيم البطولة بعدما حصدت 16 صوتًا مقابل صوت واحد فقط لجنوب أفريقيا في اجتماع المكتب التنفيذي للكاف، الذي عقد الشهر الماضي في السنغال. كان الكاف سحب حق التنظيم من الكاميرون لعدم جاهزية البلاد لاستضافة أمم أفريقيا.



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