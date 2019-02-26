لاتسيو مع ميلان يقام اليوم الثلاثاء مباريات بالدوري الممتاز وبطولات أوروبا وتستعرض "بوابة الوفد" لقرائها مواعيد اللقاءات كالتالى: الدوري الممتاز الإسماعيلي مع طلائع الجيش 3:00 عصرا المصري مع إنبي 5:30 مساء وادي دجلة مع النجوم 8:00 مساء كأس إيطاليا لاتسيو مع ميلان 10:00 مساء كأس البرتغال بورتو مع سبورتينج براجا 10:15 مساء الدوري الإنجليزى ليستر سيتي مع برايتون 9:45 مساء كارديف سيتي مع إيفرتون 9:45 مساء هيديرسفيلد تاون مع وولفرهامبتون 9:45 مساء نيوكاسل يونايتد مع بيرنلي 10:00 مساء

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على مواعيد مباريات..اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.