اليوم..3 مواجهات قوية فى الدورى الممتاز

كتب- محمد سعيد:

تقام اليوم الثلاثاء، 3 مباريات قوية من الجولة الرابعة والعشرين بالدورى الممتاز، حيث يستضيف الإسماعيلى فريق طلائع الجيش على ملعب برج العرب، فى الثالثة عصراً، ويواجه المصرى البورسعيدى فريق إنبى، فى الخامسة والنصف مساءً على استاد الجيش بالسويس.

وفى الجولة نفسها يلتقى النجوم مع مضيفه وادى دجلة، فى الثامنة مساءً، على ملعب استاد بتروسبورت.

ويسعى الإسماعيلى لمواصلة انتصاراته، تحت قيادة البلجيكى يانوفيسكى

حيث يحتل المركز الثامن برصيد 27 نقطة، من أجل الزحف للوصول إلى المربع الذهبى، فيما يملك طلائع الجيش تحت قيادة البلجيكى لوك إيميل 26 نقطة فى المركز التاسع.

ويعيش الطلائع حالة معنوية عالية بعد تعادله المثير أمام الزمالك متصدر الدورى فى الجولة الماضية، والذى رفع من أسهم الفريق فى

جدول المسابقة.

وسيكون إنبى صاحب المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة، فى اختبار صعب عندما يواجه المصرى البورسعيدى الذى يعيش أفضل حالاته ويحتل المركز السادس برصيد 32 نقطة.

ويسعى النجوم للخروج من دائرة الهزائم التى أحاطت بالنادى بعد أن تلقى 3 خسائر متتالية أمام الإسماعيلى والزمالك والمصرى، حيث يواجه الليلة وادى دجلة الجريح بعد خسارته الأخيرة أمام مصر المقاصة.

ويملك النجوم 21 نقطة فى المركز السابع عشر قبل الأخير، ويواجه شبح الهبوط مع وادى دجلة الأخير الذى يملك 20 نقطة.