أبوريدة يحصل على ضمانات لتأمين ودية نيجيريا

مازالت حالة النحس المستمرة تلازم محمد عواد، حارس مرمى الإسماعيلى والمعار إلى الوحدة السعودى، مع المنتخب الوطنى الأول، فبعد أن دخل حسابات الجهاز الفنى للفراعنة فى الاعتماد عليه خلال معسكر مارس مقبل، تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه أمام فرق أحد بالدورى السعودى.

وكشف «عواد»، عن حجم الإصابة التى تعرض لها قائلًا: «بعد الأشعة والتقارير، الإصابة عبارة عن مزق من الدرجة الأولى إلى الثانية فى عضلة السمانة».

وعلمت «الوفد» أن الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى، استقر على استبعاد عواد، خلال المعسكر الذى ينطلق منتصف مارس المقبل، ويتخلله مباراتان أمام النيجر فى الجولة الأخيرة من تصفيات أمم إفريقيا 2019، وودية أمام نيجيريا خارج الديار.

وكشف مصدر بالجهاز الفنى، أن «عواد» يحتاج 3 أسابيع للتعافى من إصابته بمزق من الدرجة الأولى فى عضلة السمانة، ما يجعل فرص لحاقه بالمعسكر ضعيفة.

واتجه مؤشر أحمد ناجى، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطنى لضم أحمد الشناوى، حارس مرمى بيراميدز، خلال معسكر مارس ومنحه فرصة مع

الثنائى محمد الشناوى ومحمود عبد الرحيم «جنش».

وتواصل ناجى مع «الشناوى» بشكل مستمر عقب مباريات بيراميدز، ويسانده بقوة من أجل استعادة مستواه الفنى، والعودة من جديد لصفوف الفراعنة.

على الجانب الآخر، استقر الجهاز الفنى على استبعاد بعض اللاعبين الأساسيين من مباراتى النيجر ونيجيريا على رأسهم محمد صلاح المحترف فى ليفربول الانجليزى ومحمود تريزيجيه وأحمد حجازى وأحمد المحمدى لإراحتهم من ضغط المباريات.

وأكَّد هانى رمزى، مدرب المنتخب، أنَّ حسين الشحات، لاعب وسط الأهلى، يجب أن يتحرر من الضغوط الملقاة عليه كى يستعيد مستواه، موضحًا: «الأهم فى هذه الحالات هو شخصية اللاعب».

وأشار «رمزى»، إلى أن الضغوط الجماهيرية على اللاعب بسبب سعره طبيعية، وعليه أن تكون لديه مسئولية بسبب المبالغ الكبيرة المدفوعة فيه، لكن هناك فارقا بين المسئولية فى الملعب، والضغوط، التى تتسبب فى بعده عن مستواه.

ووجه «رمزى»، حديثه إلى محمود

كهربا لاعب الزمالك، الذى أكد أنه من اللاعبين المميزين، لكنه يحتاج إلى تطوير ذاته، خاصة فيما يخص التركيز داخل المستطيل الأخضر، وعدم تشتيت تركيزه بأمور كثيرة، وخلافات مع زملائه والجماهير.

وأشار رمزى إلى أن كهربا يجب أن يزيد الناحية البدنية بشكل كبير حتى يكون فى قمة مستواه طوال المباراة، وما يحدث حاليًا أنه يتألق فى فترات معينه ثم يهبط مستواه.

وحول مستوى محمود علاء، مدافع الزمالك، قال «رمزى» إنه مدافع مميز ويجيد فى الناحية الهجومية، لكن عليه أن يقوم بواجبه الدفاعى أولًا على أفضل وجه، ولا ينشغل بلقب المدافع الهداف، موضحًا أنه يعرف إمكانياته جيدًا وهو ضمن حسابات الجهاز الفنى للمنتخب.

وأشار رمزى، إلى أن أحمد فتحى، لاعب الأهلى، من اللاعبين المميزين، لكنه سيئ الحظ بسبب الإصابة التى لحقت به وأبعدته عن الملاعب لفترة طويلة، وينتظر الجهاز الفنى شفاءه حتى يطمئن على مستواه.

فى سياق مختلف، أكد هانى أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، أن ودية منتخب مصر أمام نيجيريا ستقام فى موعدها يوم 26 مارس من الشهر المقبل ولا نية لإلغائها.

وكانت أنباء قد ترددت عن إلغاء الودية لعدم استقرار الأوضاع فى نيجيريا، إلا أن استقرار الأوضاع عقب إجراء الانتخابات الرئاسية أدي إلى حصول مصر على ضمانات بإقامة المباراة فى أجواء هادئة.