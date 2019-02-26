رياضة | عاجل.. أول تعليق من الأهلي على تأجيل مباراة بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول تعليق من الأهلي على تأجيل مباراة بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
علق العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي على قرار لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم بتأجيل مباريات كأس مصر.
وقال مرجان في تصريحات خاصة إن الأهلي التزم باللوائح والقوانين، قبل اتخاذه قرار بعدم خوض مباراة بيراميدز.
وأضاف مرجان أن الأهلي لا يخوض معارك مع أحد ولكن مجلس الإدارة دائما يبحث عن حقوق النادي وجميع الفرق.
وتابع مرجان أن النادي درس الأمور جيدا قبل إصدار قراره برفض خوض مباراة بيراميدز ملتزما بالجدول الذي تم وضعه من قبل لجنة المسابقات.
وأتم مرجان حديثه أن النادي لا يثير أي مشاكل ويبحث دائما عن حقوقه وفقا للقوانين واللوائح المنظمة للبطولات.
عامر حسين يفجر مفاجأة عن تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز
كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة عن أن اللجنة ستواجه انتقادات بالجملة بعد تأجيل مباراتي الأهلي أمام بيراميدز والزمالك مع المقاصة في كأس مصر رغم أنه قرار أمني بحت.
وقال عامر حسين في تصريحات إذاعية: "لجنة المسابقات ستتحمل كل النقد الجديد بمفردها رغم ضغط المباريات وعدم امتلاك الأهلي والزمالك أكبر ناديين في مصر لملاعب وإغلاق بعض الملاعب لاستقبال كأس أمم إفريقيا 2019.
وأضاف عامر حسين: "نعمل في ظروف صعبة وضغوط أكبر من نجاح هذا الموسم الاستثنائي في الدوري المصري والكأس مع استضافة أمم إفريقيا.
الأمن يؤجل مباراة الأهلي وبيراميدز ولقاءات كأس مصر
أعلن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة تأجيل مباريات كأس مصر لأجل غير مسمى.
وأضاف حسين في تصريحات إذاعية أن المباريات المتبقية من بطولة كأس مصر تم تأجيلها بعد وصول خطاب الأمن إلى اتحاد الكرة المصري بتأجيل مباريات الكأس لدواع أمنية.
ونشبت أزمة قوية بين اتحاد الكرة المصري والنادي الأهلي بسبب تمسك لجنة المسابقات باستبدال مباراة الفريق الأحمر أمام بيراميدز يوم ٢٨ فبراير الجاري لتقام في الكأس بدلًا من الدوري، ليرفض مجلس إدارة الأهلي ويعلن تمسكه بجدول المباريات الذي تم وضعه حتى ٣٠-٣.
الأهلي والزمالك يتصارعان على عامر عامر حارس الإنتاج
فتح نادي الإنتاج الحربي الباب أمام الأهلي الزمالك للتفاوض على ضم عامر عامر حارس الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وحدد الإنتاج الحربي مبلغ 30 مليون جنيه لبيع عامر عامر في الصيف والذي يتردد أنه وقع للأهلي بينما دخل الزمالك في مفاوضات معه لإفساد الصفقة.
ويقدم عامر عامر مستوى مميزًا مع الإنتاج الحربي جعله مرشحًا للانضمام لمنتخب مصر في شهر مارس المقبل.