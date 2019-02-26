رياضة | وائل جمعة بعد تأجيل مباريات الكأس:"الأهلي يقود ولا يقاد"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وائل جمعة بعد تأجيل مباريات الكأس:"الأهلي يقود ولا يقاد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق وائل جمعة نجم الأهلي السابق على قرار عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة بتأجيل مباريات كأس مصر التي كان مقررا لها غدا الأربعاء وبعد غد الخميس.

وقال وائل جمعة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "صباح الفل.. الأهلي يقود ولا يقاد".