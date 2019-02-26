رياضة | عبد الحفيظ: الأهلي لم يشكو والبعض لم يتحمل ضغط المباريات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الحفيظ: الأهلي لم يشكو والبعض لم يتحمل ضغط المباريات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن ناديه لم يشكو من ضغط المباريات في الفترة الأخيرة.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات إذاعية لبرنامج ساعة مع شوبير، إن الأهلي لم يشكو وخاض المباريات في توقيتات مضغوطة وهو ما تسبب في إصابات عديدة ضربت الفريق.

وأضاف عبد الحفيظ، أن البعض لم يتحمل ضغط المباريات أسبوعين فقط، بالرغم أن الأهلي يعاني من الأمر ذاته منذ بداية الموسم.