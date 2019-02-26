رياضة | مصطفى فتحي في ألمانيا للخضوع لفحص طبي شامل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصطفى فتحي في ألمانيا للخضوع لفحص طبي شامل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سافر مصطفى فتحي صانع ألعاب الزمالك إلى ألمانيا منذ لحظات، حيث اتجه اللاعب إلى ألمانيا الأن من أجل الخضوع لفحص طبي شامل.

جاء ذلك لتحديد مدى إصابة اللاعب التي يعاني منها في الركبة، وحسم أمر خضوعه لعملية جراحية للتعافي من إصابته.