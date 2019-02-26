رياضة | رسميا.. تأجيل مباريات كأس مصر والأهلي وبيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. تأجيل مباريات كأس مصر والأهلي وبيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباريات كأس مصر لأجل غير مسمى.

وأضاف حسين في تصريحات إذاعية أن المباريات المتبقية من بطولة كأس مصر تم تأجيلها بعد وصول خطاب الأمن إلى اتحاد الكرة المصري بتأجيل مباريات الكأس لدواعي أمنية.

ونشبت أزمة قوية بين اتحاد الكرة المصري والنادي الأهلي بسبب تمسك لجنة المسابقات باستبدال مباراة الفريق الأحمر أمام بيراميدز يوم ٢٨ فبراير الجاري لتقام في الكأس بدلا من الدوري، ليرفض مجلس إدارة الأهلي ويعلن تمسكه بجدول المباريات الذي تم وضعه حتى ٣٠-٣.