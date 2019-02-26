شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بن تركي يتكفل باعتزال السهلاوي "الأسطورة" والان مع التفاصيل

الخليج 365- أعلن رئيس نادي النصر السابق فيصل بن تركي عن تكفله بحفل اعتزال نجم الفريق الكروي الأول محمد السهلاوي، بعد الأنباء الرائجة عن نية إدارة سعود آل سويلم الاستغناء عن خدماته.

وقال "بن تركي" في تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بقي في نادي النصر أو لم يبقَ؛ فاسمحوا لي يا جماهير العالمي سأتكفل باعتزال أسطورة من أساطير نادي النصر".