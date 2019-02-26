انت الان تتابع رسميًا.. تأجيل مباريات الكأس بالكامل لدواع أمنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٢٦ فبراير ٢٠١٩ - ١٠:١٨ ص
أعلن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل مباريات الكأس بالكامل لدواع أمنية، وقال رئيس لجنة المسابقات في تصريحات إذاعية لملعب 9090، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق، إن اتحاد الكرة وصل إليه خطاب رسمي من الأمن بتأجيل مباريات الكأس بالكامل لدواع أمنية، علمًا بأنه ترددت أنباء داخل مبنى اتحاد الكرة، أن هناك نية لتأجيل مباراتي الزمالك مع المقاصة غدا في ربع نهائي الكأس، ولقاء الأهلي وبيراميدز في دور الـ16 من نفس البطولة، حيث اقترح البعض تأجيل المباراتين من أجل تهدئة الأجواء المشتعلة بين الأهلي وبيراميدز والجبلاية.
كما ترددت أنباء أن اتحاد الكرة لم تصله الموافقات الأمنية لإقامة المباراتين، وهو ما قد يحول دون إقامة اللقاءين بخلاف رغبة عدد من أعضاء مجلس الإدارة يتزعمهم أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد، في التأجيل، بينما ما زال هاني أبو ريدة يتمسك بإقامة المباراتين في موعدهما. وتمسك الأهلي بعدم لعب مباراة بيراميدز
وتمسك الأهلي بعدم لعب مباراة بيراميدز المقرر لها الخميس المقبل في كأس مصر، مؤكدًا أن استبدال المباراة بين الناديين من الدوري للكأس، جاء تنفيذًا لطلب تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، وهو ما لم يقبله النادي الأحمر.
كما طلب الزمالك ومصر للمقاصة تأجيل مباراتهما المقرر لها غدًا الأربعاء في كأس مصر، لتجنب إرهاق الفريقين، قبل أن يعدلا عن طلبهما في بيانات رسمية.
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