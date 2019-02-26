انت الان تتابع الزمالك يرفض تأجيل لقاء المقاصة في الكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٢٦ فبراير ٢٠١٩ - ٠٩:١٣ ص
أعلن نادي الزمالك عبر موقعه الرسمي، بأن الاتحاد المصري لكرة القدم، قرر تأجيل جميع مباريات كأس مصر لأجل غير مسمى، بطلب من الأمن، وجاء نص البيان الذي نشره الموقع الرسمي للزمالك كالتالي: "قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل مباريات بطولة كأس مصر بالكامل، ومن ضمنها مباراة الزمالك والمقاصة التي كان المزمع إقامتها مساء الأربعاء المقبل، في دور الـ8 وذلك بناء على التقارير الأمنية التي رفضت إقامة المباريات في هذه التوقيتات.. ورفض مجلس إدارة نادي الزمالك، تأجيل لقاء الفريق أمام مصر للمقاصة".
وترددت أنباء داخل مبنى اتحاد الكرة، أن هناك نية لتأجيل مباراتي الزمالك مع المقاصة غدا في ربع نهائي الكأس، ولقاء الأهلي وبيراميدز في دور الـ16 من نفس البطولة، حيث اقترح البعض تأجيل المباراتين من أجل تهدئة الأجواء المشتعلة بين الأهلي وبيراميدز والجبلاية. كما ترددت أنباء أن اتحاد الكرة لم تصله الموافقات
كما ترددت أنباء أن اتحاد الكرة لم تصله الموافقات الأمنية لإقامة المباراتين، وهو ما قد يحول دون إقامة اللقاءين بخلاف رغبة عدد من أعضاء مجلس الإدارة يتزعمهم أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد في التأجيل، بينما ما زال هاني أبو ريدة رئيس الجبلاية يتمسك بإقامة المباراتين في موعدهما.
جدير بالذكر أن اتحاد الكرة لم يعلن عن أي قرارات رسمية بخصوص مباريات الكأس، ولمح أحمد شوبير في تصريحات إذاعية، بأن هناك انفراجة في الأزمة قد تحدث الثلاثاء.
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