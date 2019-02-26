انت الان تتابع نكشف سيناريوهات الأهلي للتصعيد بعد الانسحاب من الكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تمسك مجلس إدارة الأهلي بعدم خوض لقاء بيراميدز في كاس مصر ما سيترتب عليه توقيع عقوبات ضد النادي.. يسعى مجلس الأهلي للتصعيد أملأً في تجنب العقوبات المترتبة على الانسحاب

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي على عدم خوض مباراة الفريق الأول لكرة القدم المقبلة أمام بيراميدز، المقرر إقامتها يوم 28 فبراير في دور الـ 16 لمسابقة كأس مصر تنفيذاً للقرار الذي اتخذه المجلس في اجتماعه يوم الخميس الماضي، رفضه استبدال مواجهة فريقه أمام بيراميدز، وتحويلها من مواجهة في الدوري إلى الكأس. وبدأ الجهاز الفني أولى خطواته لعدم أداء اللقاء بعدما منح لاعبيه راحة من التدريبات على أن يعود الفريق لاستئناف تدريباته يوم الأربعاء، في إشارة إلى أن الفريق لن يخوض اللقاء إذا أصر اتحاد الكرة على اقامة لقاء بيراميدز في كأس مصر يوم الخميس.

الأهلي يتمسك بالانسحاب تمسك مجلس إدارة الأهلي بعدم إقامة مباراة بيراميدز في كأس مصر فسره أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة النادي بأنه انسحاب وقال في تصريحات صحفية :" قرار النادي الأهلي يعني الانسحاب من كأس مصر، وأتمنى أن يقدر الأهلي الموقف ويراجع حساباته من جديد، لأن هذا من شأنه توقيع عقوبات على النادي الأهلي

الأهلي يتمسك بالانسحاب تمسك مجلس إدارة الأهلي بعدم إقامة مباراة بيراميدز في كأس مصر فسره أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة النادي بأنه انسحاب وقال في تصريحات صحفية :" قرار النادي الأهلي يعني الانسحاب من كأس مصر، وأتمنى أن يقدر الأهلي الموقف ويراجع حساباته من جديد، لأن هذا من شأنه توقيع عقوبات على النادي الأهلي وفقاً للائحة المسابقة". العقوبات المنتظر توقيعها ضد الأهلي وفقاً للائحة تقضي بتغريمه 100 ألف جنيه، بخلاف عدم مشاركة النادي الأهلي في مسابقة الكأس في الموسم المقبل. إجراءات تصعيدية إجراءات تصعيدية في الوقت الذي استقر المجلس على عدم أداء لقاء بيراميدز في الكأس فإن هناك إجراءات تصعيدية سيتم اتخاذها في الأيام القليلة المقبلة، البداية وفقاً للتحركات التي تم الاستقرار عليها بين أعضاء المجلس خلال الاتصالات التي تمت على مدار الأيام الماضية. الإجراء الأول الإجراء الأول تقديم شكوى للجنة التظلمات باتحاد الكرة لضمان عدم توقيع عقوبات على النادي في المرحلة المقبلة، أملأً في أن ينجح النادي في تنفيذ تهديده بعدم اللاعب دون أن يتعرض لأي عقوبة تحرمه من المشاركة في بطولة الكأس الموسم المقبل. ورغم أن فكرة تقديم شكوى للجنة التظلمات لم تلق قبولأً لدى كل أعضاء المجلس على اعتبار أن هناك أكثر من قرار تم اتخاذه من قبل في البيان الذي أصدره النادي يوم 9 فبراير الماضي أولها: عدم المشاركة في أي اجتماعات سواء كانت رسمية أو ودية لاتحاد الكرة، وأن لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والـ"فيفا" والميثاق الأولمبي هى الحاكم في علاقة النادي مع اتحاد الكرة ولجانه المختلفة، بسبب انتهاك الاتحاد للوائح ومخالفته قرارات اللجنة الأوليمبية المصرية والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وعدم اتخاذ موقف رادع تجاه تجاوزات رئيس الزمالك "الموقوف قانونًا" بحق ممثل النادي الأهلي في اجتماع الاتحاد مع رؤساء الأندية. القرار الثاني يتمثل في التقدم بشكوى للجنة الأوليمبية المصرية لعدم التزام اتحاد الكرة بقراراتها والسماح لرئيس الزمالك "الموقوف قانونًا" بممارسة نشاطه وتمثيل ناديه في اجتماع رسمي لمجلس إدارة الاتحاد مع رؤساء الأندية. القرار الثالث عدم الاعتراف بأي قرارات تصدر عن اتحاد الكرة أو لجانه المختلفة تأتي نتيجة التوصيات التي تقدم بها رئيس الزمالك في اجتماع الأربعاء الماضي والذي أصبح باطلا بحضوره. في المقابل فإن محمود الخطيب رئيس النادي يتبنى وجهة نظر طرق كل الأبواب وتقديم شكاوى في كل الجهات التي من الممكن اللجوء لها، بهدف الحفاظ على حقوق النادي. الإجراء الثاني الإجراء الثاني تقديم شكوى في مركز التسوية والتحكيم للجنة الأوليمبية، وهو المقترح الذي عرضه هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية على مجلس إدارة الأهلي، والمعروف ان حطب هو نفسه رئيس مركز التسوية والتحكيم والذي سبق له رفض لائحة النظام الأساسي التي أعدها مجلس إدارة الأهلي السابق بعد إقامة الاجتماع في مقر النادي بالجزيرة ومدينة نصر، بخلاف علاقة الود والزيارات المتبادلة بين مجلس إدارة الأهلي وحطب من أجل كيد رئيس الزمالك، في الفترة التي سبقت الجمعية العمومية الخاصة بإعداد لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي.

كانت هذه تفاصيل خبر نكشف سيناريوهات الأهلي للتصعيد بعد الانسحاب من الكأس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.