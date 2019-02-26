شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين: تأجيل مباريات كأس مصر لدواعي أمنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، في تصريحات لبرنامج ملعب 9090 الإذاعي، تأجيل مباريات كأس مصر بالكامل لدواعي أمنية. وقال «حسين»: «وصل إلينا خطاب رسمي من الأمن بتأجيل مباريات الكأس لدواعي أمنية». وكان نادي الزمالك أعلن عبر موقعه الرسمي أن اتحاد الكرة قرر تأجيل مباريات كأس مصر بقرار من الأمن، فيما أكد مجلس إدارة النادي الأبيض رفضه قرار التأجيل.

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