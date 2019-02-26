مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 26 - 2 - 2019 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الثلاثاء 26 - 2 - 2019 العديد من اللقاءات على مستوى المنافسات المحلية والقارية والتى يأتى على رأسها مواجهة لاتسيو ضد ميلان فى كأس إيطاليا. مواعيد مباريات كأس إيطاليا والقنوات الناقلة لاتسيو x ميلان – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN SPORTS HD 3 مواعيد مباريات كأس البرتغال والقنوات الناقلة بورتو x سبورتينج براجا – الساعة العاشرة والربع مساء على قناة beIN SPORTS HD 6 مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة ليستر سيتي x برايتون – الساعة العاشرة إلا ربع مساء على قناة beIN SPORTS HD 2 كارديف سيتي x إيفرتون – الساعة العاشرة إلا ربع مساء على قناة beIN SPORTS HD 7 هيديرسفيلد تاون x وولفرهامبتون – الساعة العاشرة إلا ربع مساء على قناة beIN SPORTS HD 8 نيوكاسل يونايتد x بيرنلي – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN SPORTS HD 9 مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة الإسماعيلي x طلائع الجيش – الساعة الثالثة عصرا على قناة ON SPORT المصري البورسعيدي x إنبي – الساعة الخامسة والنصف مساء على قناة ON SPORT وادي دجلة x النجوم – الساعة الثامنة مساء على قناة ON SPORT

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