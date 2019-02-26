مدرب مانشستر يونايتد السابق يضع شروطه أمام الفرق الراغبة بتعيينه

قال مدرب مانشستر يونايتد السابق، جوزيه مورينيو، إنه يأمل أن يحظى في ناديه بتعاطف من الإدارة، لمساعدته على التأقلم مع متطلبات كرة القدم الحديثة، والتي يكون فيها اللاعب مؤثراً بشكل كبير على اللعبة.

ويرغب المدرب البرتغالي، الذي أقيل من تدريب يونايتد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعدما قضى عامين ونصف العام في منصبه، في العودة إلى الملاعب قبل انطلاق الموسم الجدي،د لكنه قال إنه "سينضم إلى فريق لا يعاني من أي صراع داخلي".

وتزامن الموسم الثالث لمورينيو في يونايتد بحديث وسائل إعلام عن وقوع خلاف مع بول بوغبا، المنضم في صفقة قياسية للنادي، قبل أن يقرر ملاك النادي الانفصال عن المدرب أثناء الوجود في المركز السادس بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال المدرب البالغ عمره 56 عاماً لصحيفة تليغراف: "الآن يوجد جيل من اللاعبين لا يتعلق بهم الأمر باللعب فقط لكن يتعلق بمجموعة كاملة.. يوجد اللاعب والعائلة والوكيل والداعم ومدير الاتصالات.. عند وجود اللاعب يظهر كل ذلك.. إذا لم يكن هناك التعاطف في النظام الهيكلي للنادي فإنك تتعرض للكثير من المشكلات التي يكون من الصعب جداً العمل فيها".

وبعد قيادة بورتو للفوز بدوري أبطال أوروبا في 2004، تولى مورينيو تدريب تشيلسي وإنتر ميلان وريال مدريد ويونايتد وحصد 20 لقباً كبيراً.

وقال مورينيو إنه "من المنتظر أن يرتبط بعقد طويل المدى مع وجهته المقبلة".

وأضاف المدرب البرتغالي: "إذا لم يكن النادي يملك طموحاً فلن أذهب.. هذا هو طلبي الثاني (للتعيين).. طلبي الأول سيتعلق بالتعاطف في النظام الهيكلي.. أريد العمل مع ناس أحبهم وأحب العمل معهم وأكون سعيداً بالعمل معهم وأشاركهم نفس الأفكار".