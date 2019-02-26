أخضر الرماية منافسا بكأس العالم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ينافس المنتخب السعودي للرماية على مراكز متقدمة بكأس العالم للرماية على البندقية والمسدس التي انطلقت في العاصمة الهندية نيودلهي أمس، وتستمر حتى أول مارس المقبل، بمشاركة 500 رام من 60 دولة.

وفي مسابقة مسدس ضغط الهواء التي أقيمت أمس، حقق الرامي عطالله العنزي المركز الـ 12 على مستوى العالم برقم وصل إلى 580 نقطة ولم يفصله عن النهائي سوى 3 نقاط. ويمثل أخضر الرماية في البطولة 6 رماة.

وتنطلق اليوم مسابقة البندقية ضغط الهواء ويشارك فيها الثنائي فايز العنزي ومبارك الدوسري.