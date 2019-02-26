شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفق مع كريم بامبو على ضمه فى الصيف بعد انتهاء عقده مع الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصل مسئولو الأهلى لاتفاق نهائى مع كريم بامبو لاعب الفريق السابق ونجم الإسماعيلى السابق لضمه فى الصيف المقبل، حيث يحق للاعب التوقيع حالياً لأى ناد، والانتقال إليه بداية من الموسم المقبل، فى ظل انتهاء عقده مع الدراويش بنهاية الموسم الجارى وعدم وصول اللاعب لاتفاق مع إدارة النادى الساحلى حول تجديد عقده.

ويرغب الأهلى فى ضم كريم بامبو، خاصة بعد انتهاء مدة إعارة رمضان صبحى من هدرسيفيلد الإنجليزى، حال عدم التوصل لاتفاق لتمديد إعارته أو شرائه بشكل نهائى، فى الوقت الذى رحب اللاعب بالعودة لبيته، خاصة أنه واحد من ناشئى النادى ولعب للفريق الأول، إلا أنه تعرض لإصابة بقطع فى الرباط الصليبى، لينتقل بعدها للإسماعيلى ويقدم معه مستويات متميزة على مدار موسمين، فى الوقت الذى رحب الأورجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى الحالى للأهلى بضم كريم بامبو، بعد إشادته بقدرات اللاعب عندما شاهده فى أكثر من مباراة مع فريقه هذا الموسم سواء فى بطولة الدورى العام أو بطولة دورى أبطال أفريقيا.

ودخلت عدة أندية خارجية فى مفاوضات جادة لضم كريم بامبو، بجانب وجود رغبة من الإسماعيلي فى تجديد تعاقده، إلا أن اللاعب يضع الأهلى كخيار أول له.