عبد الحفيظ: ليس لدينا تعليمات بخوض مباراة بيراميدز في الكأس

مصراوي - كتب- طارق طلعت:

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه ليس لديه تعليمات بخوض مباراة بيراميدز يوم الخميس في كأس مصر، مضيفًا أنه في حال صدور أي قرارات جديدة من اتحاد الكرة فإنه سيعود إلى رئيس النادي محمود الخطيب.

وكان اتحاد الكرة قد أجرى عدد من التعديلات على جدول مباريات البطولات المحلية ومنها تبديل مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري لتكون في كأس مصر، وهو ما لم يقبله النادي الأهلي وأكدت الإدارة تمسكها بالجدول.

وقال عبد الحفيظ من خلال تصريحات لإذاعة أون سبورت صباح الثلاثاء: "ليس لدينا...