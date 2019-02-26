رياضة | موهبة ريال مدريد يخطف الأنظار في هولندا

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يتألق اللاعب النرويجي مارتن أوديجارد مع فريق فيتيسه الهولندي الذي يلعب له هذا الموسم على سبيل الإعارة من ريال مدريد بشكل كبير.

وبحسب صحيفة أس الإسبانية فاللاعب أحرز سبعة أهداف وصنع أربعة أخرين حتى الأن مع فريقه، بالإضافة أنه أكثر لاعب خلق فرص في الدوري الهولندي منذ انطلاق العام الجديد ب25 فرصة مقابل 24 لنجم أياكس المغربي حكيم زياش.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب يملك 62 اعتراض ناجح للكرة مع العلم أنه خاض 20 مباراة فقط، كما سدد 41 تسديدة منهم 16 بين العارضة والقائمين، كما أنه حقق 41 مراوغة ناجحة من أصل 63 محاولة خلال 1637 دقيقة لعب.

هذا ويحتل فريق فيتيسه المركز الخامس في الدوري الهولندي برصيد 35 نقطة.