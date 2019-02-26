رياضة | الإسماعيلي يصارع طلائع الجيش في الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يصارع طلائع الجيش في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه الإسماعيلي نظيره طلائع الجيش في الساعة الثالثة عصرا، على استاد الجيش الثالثة بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الرابع والعشرين للدوري.

يرغب الإسماعيلي في تحقيق الفوز ومواصلة نغمة انتصاراته بعدما تخطى فريق النجوم بثلاثية مقابل هدفين، ويتطلع إلى مواصلة انتصاراته للتقدم في جدول ترتيب الدوري.

بينما طلائع الجيش يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء اليوم بعد التعادل مع الزمالك بهدفين لمثلها في الجولة الماضية.

يدخل الإسماعيلي لقاء اليوم في المركز الثامن برصيد 27 نقطة، بينما يقع طلائع الجيش في المركز التاسع برصيد 26 نقطة