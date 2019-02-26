شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستدعى كهربا للتحقيق بعد إيقافه وتغريمه 300 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، استدعاء محمود كهربا صانع ألعاب الفريق الأبيض لجلسة تحقيق ومحاسبته على واقعة التطاول ضد الجمهور الأبيض خلال استبداله فى مواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي، فى المباراة التى جمعت الفريقين فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، ما أدى إلى استمرار الزمالك فى مؤخرة المجموعة الرابعة برصيد نقطتين فى المجموعة التى يتصدرها جورماهيا الكينى برصيد 6 نقاط، ثم نصر حسين داى برصيد 4 نقاط، ثم بترو أتليتكو الأنجولى فى المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط.

تسعى إدارة الكرة بنادى الزمالك، بالتوسط لدى مجلس الإدارة، من أجل حل أزمة كهربا بالاكتفاء بالعقوبة المالية فى الوقت الحالى، مع تقديم اللاعب لاعتذار عن تلك الواقعة مع التأكيد على عدم تكرارها والالتزام بالتركيز فى المستطيل الأخضر فقط، خاصة أن إدارة الكرة وجهت تحذيرات شديدة للاعبين بضرورة عدم الاحتكاك مع الجماهير مهما كانت الأسباب، والتركيز فقط فى المواجهات المختلفة؛ لاسيما أن الفترة الحالية تتطلب التركيز الشديد من اللاعبين الموجودين بالقائمة للخروج من عنق الزجاجة بعد النتائج السلبية للفريق خلال الفترة الأخيرة؛ على أن يتم حسم أزمة كهربا خلال الساعات الجارية، بعد قرار إيقافه لأجل غير مسمى، مع تغريمه 300 ألف جنيه.