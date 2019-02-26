شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يجهز ياسر إبراهيم للعودة أساسيًا بعد إيقاف سعد سمير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى الجهاز الفنى للأهلى بقيادة مارتن لاسارتى لتجهيز ياسر إبراهيم مدافع الفريق للمشاركة فى مواجهة بيراميدز ببطولة كأس مصر، والمقرر إقامتها الخميس المقبل، ويرغب الجهاز الفنى فى تعويض سعد سمير الذى تعرض للطرد فى مواجهة الجونة بالدورى العام، والتى أقيمت مساء الأحد التى جاءت ضمن مباريات الجولة الـ24 من بطولة الدورى العام وحسمها الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف واحد.

قى الوقت الذى نفى الجهاز الإدارى بالأهلى حصول عمرو السولية لاعب وسط الفريق على 3 إنذارات مؤكدًا جاهزيته لمواجهة بيراميدز المقبلة.