وادى دجلة يصطدم بالنجوم فى معركة البقاء للأقوى على استاد بتروسبورت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصطدم وادى دجلة بنظيره النجوم فى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدورى العام فى مواجهة صعبة للفريقين للنجاة من الهبوط حيث خسر دجلة من المقاصة بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور له بمسابقة الدورى فيما سقط النجوم أمام المصرى بهدف دون رد .

ويحتل وادى دجلة المركز الأخير بجدول الدورى برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى مثلها وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 26 هدفًا وتلقت شباكه 38 هدف فيما يحتل النجوم المركز السابع عشر برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 23 لقاء فاز فى 5 وتعادل فى 6 وخسر 12 مواجهة وسجل لاعبيه 22 هدفًا وتلقت شباكه 30 هدفًا.

وطالب اليونانى جونيس المدير الفنى لوادى دجلة لاعبيه بالتمسك بأمال البقاء بالدورى رافضًا الروح الانهزامية والاستسلام التى تسيطر على الفريق مشددًا على ضرورة العودة لقطار الانتصارات لضمان البقاء بين الكبار فيما يسعى أحمد سامى المدير الفنى للنجوم للفوز بالمباراة لأنها مؤثرة للغاية فى صراع حسم الفرق الهابطة للقسم الثانى فى ظل الموقف المتقارب بين الفريقين فى جدول الدورى.