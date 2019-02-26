شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفوز على سموحة في دوري سيدات السلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الفريق الأول لكرة السلة سيدات بنادي الأهلي على ضيفه سموحة بنتيجة 96-91، مساء الاثنين، ضمن منافسات مسابقة الدوري العام.
وفاز فريق سيدات سبورتنج على مضيفه الجزيرة بنتيجة 74-66، والشمس على ضيفه هليوبوليس بنتيجة 57-53، ومصر للتأمين على مضيفه الصيد بنتيجة 69-59.
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