شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر تأجيل جميع مباريات الكأس.. والزمالك يرفض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل جميع مباريات بطولة كأس مصر، بناء على تقارير أمنية، حسبما أعلن الموقع الرسمي لنادي الزمالك. ورفض مجلس إدارة الزمالك، قرار اتحاد الكرة تأجيل مباراة الفريق أمام مصر المقاصة المزمعة، مساء الأربعاء، ضمن منافسات كأس مصر.

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