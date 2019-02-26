شكرا لقرائتكم خبر عن عمر الأيوبي: الزمالك يحتاج مدرب عام صاحب خبرات لمساعدة جروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمر الأيوبي، رئيس القسم الرياضي بجريدة الخليج 365، أن الزمالك يمتلك أفضل فريق كروي في مصر من لاعبين أصحاب خبرات مشيرا إلى أن الزمالك يسير بخطى جيدة منذ بداية الموسم.

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وقال "الأيوبي" خلال استضافته فى برنامج «ملعب الشريف» مع الإعلامي أحمد الشريف: الزمالك كان يسير بخطي جيدة في بداية الموسم مع جروس، ولكن بعد تراجع نتائج الفريق مؤخرا والخروج من البطولة العربية، ولذلك أعتقد أن جروس سيرحل عن الزمالك في أقرب وقت.

وطالب عمر الايوبي من مسئولي القلعة البيضاء بضرورة تعيين مدرب مصري صاحب خبرات كبيرة ليعاون جروس في الفترة المقبلة خاصة وأن أمير عزمي وأيمن عبدالعزيز لا يمتلكان خبرات كبيرة.