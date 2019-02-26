شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يجمد صفحة "سقوط" الزمالك بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جمد السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، ملف الكونفدرالية بشكل مؤقت من أجل التركيز فى مواجهة الغد، أمام مصر للمقاصة، والتى ستقام علي استاد برج العرب، ضمن منافسات ربع النهائى لبطولة كأس مصر، والتى رصدها لها مجلس الإدارة مكافآت خاصة، لتحفيز اللاعبين على استعادة الانتصارات والتأهل حول دور نصف النهائى لبطولة الكأس.

وتعادل الزمالك مع بترو أتلتيكو الأنجولى بهدف لكل منهما فى المباراة التى جمعت الفريقين فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، مما أدى إلى استمرار الزمالك فى مؤخرة المجموعة الرابعة برصيد نقطتين فى المجموعة التى يتصدرها جورماهيا الكينى برصيد 6 نقاط، ثم نصر حسين داى برصيد 4 نقاط، ثم بترو أتليتكو الأنجولى فى المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط.