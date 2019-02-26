شكرا لقرائتكم خبر عن رنيم الوليلي تضرب موعد مع نوران جوهر في ربع نهائي بطولة العالم للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضربت البطلة المصرية رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش، موعدا مع مواطنتها نوران جوهر لاعبة وادي دجلة، والمصنفة الثامنة عالميا، في بطولة العالم المقامة حاليا في شيكاغو الأمريكية، والتي تستمر حتى الثاني من مارس المقبل بقيمة جوائز مادية تبلغ 500 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وفازت الوليلي على منافستها الانجليزية أليسون ويترز بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 29 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-6, 11-7 .

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يذكر أن رنيم الوليلي تصدرت التصنيف العالمي للاسكواش في نوفمبر الماضي، لتنهي هيمنة مواطنتها نور الشربيني على الصدارة، وذلك بعد حصول الوليلي على لقب وصيف بطولة هونج كونج .

وكان ثنائي وادي دجلة رنيم ونوران، قد تواجها قبل أيام قليلة في نصف نهائي بطولة الجمهورية، وفازت نوران جوهر لتحصد لقب وصافة البطولة عقب خسارتها من نور الطيب في المباراة النهائية.