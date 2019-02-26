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الشقيقان محمد ومروان الشوربجي يتأهلان إلى ربع نهائي بطولة العالم للاسكواش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل الشقيقان محمد الشوربجي المصنف الأول عالميا لرجال الاسكواش، و مروان الشوربجي المصنف الثامن، في ربع نهائي بطولة العالم للاسكواش المقامة حاليا على مدينة شيكاغو الأمريكية والتي تستمر حتى الثاني من مارس المقبل، بقيمة جوائز مادية تقدر ب500 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

 

وفاز محمد الشوربجي على منافسه ليو أو بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 31 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 11-3, 11-6 .

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فيما فاز مروان الشوربجي على منافسه الاسترالي ريان كوسكيلي بثلاثة أشواط لشوط في مباراة استغرقت 58 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-4, 11-7, 9-11, 11-7.

 

ويواجه محمد الشوربجي نظيره ميجيل رودريجز في ربع نهائي البطولة، فيما يترقب مروان الشوربجي الفائز من مباراة طارق مؤمن و محمد أبو الغار.

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