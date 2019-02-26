شكرا لقرائتكم خبر عن نور الطيب ونوران جوهر تتأهلان لربع نهائي بطولة العالم للاسكواش بشيكاغو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهلت البطللتان المصريتان نور الطيب لاعبة هليوبليس والمصنفة الرابعة عالميا، ونوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثامنة إلى ربع نهائي بطولة العالم للاسكواش والتي تستضيفها شيكاغو الأمريكية حتى الثانب من مارس المقبل، حيث تبلغ القيمة المادية لجوائز البطولة 500 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

انتزعت البطلة المصرية نور الطيب بطاق التأهل إلى ربع نهائي البطولة عقب تغلبها على منافستها الفرنسية مليسا ألفيز بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 23 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 11-3, 11-6 .

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فيما فازت نوران جوهر على منافستها الانجليزية فيكتوريا لوست بثلاثة أشواط نظيفة، في مباراة استغرقت 36 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-8, 11-9.

وتواجه نور الطيب منافستها أني أو فيما تترقب نوران الفائز من مباراة رنيم الوليلي المصنفة الأولى و أليسون ويترز .