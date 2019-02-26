شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. أزمات المدربين فى الدورى.. "بيراميدز" عامل مشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يخلو أى دورى فى العالم من أزمات المدربين، خاصة فى ظل الحالة العصبية التى تنتاب المدرب بسبب أداء فريقه أو سوء النتيجة، والتى قد تدفعه لأفعال يشعر بالندم بعد ارتكابها.

ومن المفارقات التى شهدها الدورى المصرى هذا الموسم، حدوث أربع أزمات مع أربعة مدربين مختلفين وكان فريق "بيراميدز" عاملا مشتركا فى كل المباريات التى حدثت بها تلك الأزمات، سواء كان مديرًا فنيًا لبيراميدز مثل حسام حسن أو كان خصمًا للفريق.

طرد حسام حسن من مواجهة بيراميدز والزمالك

التوأم حسام وإبراهيم حسن، اعتادا الاعتراض على قرارات الحكام، بخلاف العصبية المفرطة فى المنطقة الفنية، ليحصل الثنائى على الطرد من مباراة فريقهما السابق بيراميدز أمام الزمالك، في الدقيقة 77 من عمر المباراة التي جمعتهما على استاد بترو سبورت، المؤجلة من الجولة التاسعة بمسابقة الدوري الممتاز، وانتهت بتعادل الفريقين 3/3، وذلك بسبب اعتراضهما المستمر على قرارات الحكم الإيطالى روكى.





واقعة أحمد سامى وكسر زجاج بترو سبورت

عقب مواجهة نجوم إف سى وبيراميدز، فى المباراة المؤجلة من الجولة 16 بالدورى، والتى انتهت بفوز الأخير بهدفين نظيفين، انفعل أحمد سامى المدير الفنى للنجوم ليقوم بركل زجاجة المياه بقدمه لترتطم ببوابة ملعب بترو سبورت الزجاجية وتحطمه، ويتعرض البرازيلى كينو نجم بيراميدز للإصابة، وتضطر لجنة المسابقات بتوقيع عقوبة على مدرب النجوم.





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طرد تاكيس جونيس من مواجهة دجلة وبيراميدز

طُرد اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى لوادى دجلة من مواجهة فريقه أمام بيراميدز بالمباراة التي جمعتهما فى إطار منافسات الجولة 15 من عمر الدورى، والتى انتهت بالتعادل بين الفريقين 1/1، بعدما اعترض على قرارات الحكم محمد الصباحي، وتم توقيع عقوبة الايقاف على المدرب اليوناني بعدها.





معاقبة علاء نبيل بسبب تصريحاته بعد مواجهة بيراميدز

تصريحات جة أطلقها علاء نبيل المدير الفنى لفريق المقاولون العرب السابق، عقب مواجهة بيراميدز في الجولة السابعة من مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بفوز بيراميدز بهدف دون رد، لتقرر لجنة المسابقات بتغريم نبيل 20 ألف جنيه وإيقافه مباراتين.

واستمر بعدها علاء نبيل في قيادة ذائب الجبل أمام الزمالك وخسر بنتيجة 2/1، ثم خسر من دجلة بهدف دون رد، ليقرر الاعتذار عن عدم استكمال مهمته.