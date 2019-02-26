شكرا لقرائتكم خبر عن الموقع الرسمي للزمالك: اتحاد الكرة يقرر تأجيل جميع مواجهات كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الموقع الرسمي لنادي الزمالك، إن الاتحاد المصرى لكرة القدم، تأجيل مباريات بطولة كاس مصر بالكامل، ومن ضمنها مباراة الزمالك والمقاصة التي كان المزمع إقامتها مساء الأربعاء القادم ، فى دور الـ 8 . وأكد الموقع الرسمي لنادي الزمالك في الخبر الذي نشره منذ دقائق، أن مجلس إدارة النادي برئاسة مرتضي منصور رفض تأجيل لقاء الفريق أمام مصر المقاصة، متمسكًا بخوض اللقاء في موعده.

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