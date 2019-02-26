شوبير: الأهلي والزمالك هما مصر.. فيديو

حسن العمدة

أكد الإعلامي أحمد شوبير وعضو اتحاد الكرة، أن تزايد الأزمة الحالية بين جماهير الأهلي والزمالك؛ بسبب السوشيال ميديا، وهي أيضا لها أشياء جيدة وبعض المساوئ، ولكن بعضنا يتوجه للأشياء الخطأ المتواجدة فيها.

وقال شوبير ، عبر برنامجه المذاع علي قناة أون سبورت ، ان كانت هناك مشاكل بين الفريقين؛ يجب أن يتدخل الكبار لحلها فى أسرع وقت ، معلقا ، " الاهلي والزمالك هم مصر ".