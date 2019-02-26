حسن العمدة
قال الإعلامي أحمد شوبير وعضو اتحاد الكرة، إن مصر ستنظم بطولات أمم أفريقيا لـ"كرة اليد، والطائرة، والقدم" هذا العام.
وأضاف شوبير، عبر برنامجه المذاع علي قناة أون سبورت ، ان مصر نجحت فى الحصول علي استضافة أمم أفريقيا متفوقة علي جنوب أفريقيا بفارق 16 صوتا، لافتا ألي أن جنوب أفريقيا تفوقت على مصر بصفر فى المونديال.
كانت هذه تفاصيل خبر شوبير: مصر أكثر دولة تكريما في العالم.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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