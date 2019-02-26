شوبير: مصر أكثر دولة تكريما في العالم.. فيديو

حسن العمدة

قال الإعلامي أحمد شوبير وعضو اتحاد الكرة، إن مصر ستنظم بطولات أمم أفريقيا لـ"كرة اليد، والطائرة، والقدم" هذا العام.

وأضاف شوبير، عبر برنامجه المذاع علي قناة أون سبورت ، ان مصر نجحت فى الحصول علي استضافة أمم أفريقيا متفوقة علي جنوب أفريقيا بفارق 16 صوتا، لافتا ألي أن جنوب أفريقيا تفوقت على مصر بصفر فى المونديال.