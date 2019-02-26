القسم الرياضي
أبدى الإعلامي أحمد شوبير، استياءه من حالة التعصب التي يشهدها الوسط الرياضي بين مشجعي قطبي الكرة المصرية، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لن يستطيع أحد التفرقة بين جمهوري الأهلي والزمالك.
وقال شوبير عبر برنامجه المذاع علي قناة أون سبورت:" لماذا نسمع كل حين والآخر عن مبادرات للتهدئة بين جمهوري الأهلي والزمالك ثم لا نري نتيجة لذلك، فهل هو واقع أم مجرد كلام؟".
وأشار إلى استغلال المذيعين لمنابرهم الإعلامية لبث التعصب عبر البرامج الرياضية، معلقا:" انت مش واخد بالك بتكلم مين؟ الدنيا اتغيرت وبقت كلها شباب صغيرين".
كانت هذه تفاصيل خبر شوبير: مبادرات التهدئة بين الجماهير وهمية.. ومحدش هيقدر يفرق بيننا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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