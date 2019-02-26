حسن العمدة

قال الاعلامي أحمد شوبير وعضو اتحاد الكرة، إن "أبو رجيلة وحسن حلمي وحسن عامر وكمال درويش وجلال إبراهيم ورئيس الزمالك الحالي" أسماء كافحت في إدارة القلعة البيضاء. وأضاف شوبير، عبر برنامجه المذاع علي قناة أون سبورت ، والاهلي أيضا هناك أسماء اجتهدت وكافحت لمصلحه ناديهم دون احتقان أو صراع ، مثل عبود باشا والفريق مرتجي وكمال بيه حافظ وعبده صالح الوحش وصالح سليم ومحمود الخطيب وحسن حمدي ومحمود طاهر .

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كانت هذه تفاصيل خبر شوبير: الجماهير حولت أزمة مباراة كأس وبطولة دوري لمعركة شرسة.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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