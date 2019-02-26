نور الطيب ونوران جوهر تتأهلان لربع نهائي بطولة العالم للإسكواش بشيكاغو

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تأهلت البطللتان المصريتان نور الطيب لاعبة هليوبليس والمصنفة الرابعة عالميا، ونوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثامنة إلى ربع نهائي بطولة العالم للإسكواش والتي تستضيفها شيكاغو الأمريكية حتى الثاني من مارس المقبل، حيث تبلغ القيمة المادية لجوائز البطولة 500 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

انتزعت البطلة المصرية نور الطيب بطاق التأهل إلى ربع نهائي البطولة عقب تغلبها على منافستها الفرنسية مليسا ألفيز بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 23 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 11-3, 11-6.

فيما فازت نوران جوهر على منافستها الإنجليزية فيكتوريا لوست بـ3 أشواط نظيفة، في مباراة استغرقت 36 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-8, 11-9.

وتواجه نور الطيب منافستها أني أو فيما تترقب نوران الفائز من مباراة رنيم الوليلي المصنفة الأولى و أليسون ويترز.​