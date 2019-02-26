الموقع الرسمي للزمالك: اتحاد الكرة يقرر تأجيل مباريات كأس مصر بالكامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365: قال الموقع الرسمي لنادي الزمالك، إن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، قرر تأجيل مباريات بطولة كأس مصر بالكامل. وبحسب الموقع الأبيض، فإن قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباريات كأس مصر بالكامل جاء بناء على التقارير الأمنية التي رفضت إقامة المباريات في هذه التوقيتات. وكان من المقرر أن يلتقي الزمالك مع نظيره مصر المقاصة، مساء الأربعاء المقبل، في دور الـ 8 بكأس مصر فيما كان سيواجه الأهلي بيراميدز يوم الخميس في دور الـ ١٦ من نفس المسابقة. ومن جانبه، رفض مجلس إدارة نادي الزمالك تأجيل لقاء الفريق أمام مصر المقاصة.

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