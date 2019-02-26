اتحاد الكرة يبحث تأجيل لقاء الأهلي وبيراميدز ومواجهة الزمالك والمقاصة بالكأس

الأهلي وبيراميدز (أرشيفية) كتب - كريم عبد المحسن: علمت "الوفد"، أن مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبوريدة، يناقش خلال الساعات الجارية، تأجيل مواجهتي الأهلي مع بيراميدز في دور الـ16 لكأس مصر، ومباراة الزمالك والمقاصة في مع بيراميدز في دور الـ16 لكأس مصر، ومباراة الزمالك والمقاصة فيربع نهائي نفس البطولة. وتدور مناقشات بين أعضاء اتحاد الكرة لبحث تأجيل المباراتين، ومن المنتظر أن يحسم مجلس الجبلاية قراره الرسمي اليوم الثلاثاء بشأن المواجهتين.

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